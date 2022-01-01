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Открытки: Доброго вечера!

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Считается, что вечер для красивых открыток подходит, как нельзя кстати. Потому что утром и днём мы все в делах, порой у нас нет даже секунды свободного времени, а вечер, словно освобождает нас от всего, и вот мы уже можем отправить друг другу добрые пожелания.

  • Пришла пора. Хорошего вечера

    Инфо: 736х920 | 169 Kb

  • Пусть вечер будет добрым

    Инфо: 1000х1440 | 870 Kb

  • Добрый вечер! Уюта в душе и счастья в доме

    Инфо: 719х1039 | 288 Kb

    • Вечер всегда ассоциируется с чем-то приятным, но не все люди находятся под вечер в хорошем настроении, особенно те, кто под вечер ничего не ест из-за диеты. Поэтому, отсылая открытки с пожеланием доброго вечера, помните о таких людях. Не стоит отправлять картинки с вкусностями, их это только разозлит.

  • Пусть Вечер будет Безупречным!

    Инфо: 1600х1844 | 1803 Kb

  • Доброго, светлого вечера!

    Инфо: 1000х1478 | 773 Kb

  • Добрый вечерочек, готовимся ко сну!

    Инфо: 409х564 | 130 Kb

    • Француз Жозеф Жубер говорил так: «Каждый вечер приносит с собой свою лампу». И правда, каждый вечер мы встречаем по-новому, каждый раз мы подводим новый итог, меняем свои мнения, составляем планы и это всё чаще всего происходит именно вечером.

  • Добрый вечер! Прекрасного настроения и душевного тепла!

    Инфо: 493х699 | 214 Kb

  • Спокойного,Доброго Вечера!

    Инфо: 658х801 | 402 Kb

  • Доброго и ласкового вечера!

    Инфо: 1000х984 | 769 Kb

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  • Пусть этот вечер принесет с собой всего хорошего!

    Инфо: 540х960 | 274 Kb

  • ДОБРОГО ВЕЧЕРА

    Инфо: 540х960 | 308 Kb

  • Вечера желаю Доброго

    Инфо: 480х480 | 176 Kb

  • Даже если дождь идёт, вечер добрым будет пусть!

    Инфо: 1000х1500 | 948 Kb

  • В дом приходит снова вечер

    Инфо: 768х1280 | 386 Kb

  • Вечера доброго желаю! Пусть исполнятся мечты!

    Инфо: 480х800 | 164 Kb

  • Отдыхай и расслабляйся, скоро вот уже и сон.

    Инфо: 1000х1779 | 1186 Kb

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  • Этот добрый тихий вечер!

    Инфо: 720х1280 | 491 Kb

  • Вечера хорошего желаю, Доброго и теплого заката.

    Инфо: 676х904 | 243 Kb

  • Уютного вечерочка.

    Инфо: 1000х1250 | 742 Kb

  • Желаю доброго и уютного вечера!

    Инфо: 736х919 | 209 Kb

  • Замечательного вечера, приятных мгновений!

    Инфо: 896х1170 | 559 Kb

  • Доброго вечера, славного искренне я пожелаю!

    Инфо: 540х960 | 150 Kb

  • Я желаю Вам доброго вечера

    Инфо: 540х960 | 122 Kb

  • Вечера доброго желаю пусть исполнятся мечты!

    Инфо: 540х960 | 309 Kb

  • Желаю, чтобы этот вечер наполнился нежностью

    Инфо: 480х800 | 221 Kb

  • Пусть вечер будет добрым! любви!

    Инфо: 480х800 | 143 Kb

  • Отличного вечера!

    Инфо: 1000х1779 | 1115 Kb

  • хочу пожелать тебе приятного вечера

    Инфо: 480х480 | 130 Kb

Есть такое смешное выражение относительно вечера: «К вечеру синоптики обещают потемнение».

Когда наступает вечер, чувство страха очень обостряется. Получается, психологически на нас имеет влияние темнота, возможно, это связано с детством, потому что всем малышам оставляют ночники, то есть первый год жизни они не остаются в полной темноте.

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