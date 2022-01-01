Открытки: Доброго вечера!

Считается, что вечер для красивых открыток подходит, как нельзя кстати. Потому что утром и днём мы все в делах, порой у нас нет даже секунды свободного времени, а вечер, словно освобождает нас от всего, и вот мы уже можем отправить друг другу добрые пожелания.

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Вечер всегда ассоциируется с чем-то приятным, но не все люди находятся под вечер в хорошем настроении, особенно те, кто под вечер ничего не ест из-за диеты. Поэтому, отсылая открытки с пожеланием доброго вечера, помните о таких людях. Не стоит отправлять картинки с вкусностями, их это только разозлит.

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Француз Жозеф Жубер говорил так: «Каждый вечер приносит с собой свою лампу». И правда, каждый вечер мы встречаем по-новому, каждый раз мы подводим новый итог, меняем свои мнения, составляем планы и это всё чаще всего происходит именно вечером.

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